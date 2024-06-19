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Чанов: Лунёв должен усилить "Динамо". Шунин и Лещук перестанут спать на печи

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Российский тренер вратарей Вячеслав Чанов прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Я думаю, что Лунёв должен усилить "Динамо". В матчах "Карабаха" в Лиге Европы он выглядел очень неплохо. К тому же он добавит конкуренции во вратарской линии. Шунин и Лещук перестанут спать на печи. Теперь ему надо грамотно влиться в коллектив", - сказал Чанов.

Накануне руководство московского "Динамо" объявило о подписании 32-летнего голкипера Андрея Лунева. Новый контракт рассчитан до конца сезона 2025-26 с возможностью продления на один год. До возвращения в Россию россиянин защищал ворота азербайджанского "Карабаха", в последний свой сезон Лунев завоевал золотые медали чемпионата и взял Кубок страны, в Лиге Европы "Крабах" дошел до 1/8 финала. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в один миллион евро.

Источник: Metaratings

Андрей Лунев Вячеслав Чанов Динамо
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