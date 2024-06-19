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Защитник "Пари НН" Стаматов может перейти в "Родину"

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"Родина" проявляет интерес к игроку "Пари НН" Матео Стаматову.
Фото: Чемпионат.com
По информации источника, московская "Родина" заинтересована в услугах левого защитника "Пари НН" Матео Стаматова. Сообщается, что стороны уже начали переговоры.

25-летний болгарин перебрался в стан нижегородцев летом прошлого года из "Оренбурга" в качестве свободного агента. За "Пари НН" футболист провел 28 матчей и отметился одним голевым ассистом. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Стаматова в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet

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