По информации источника, московская "Родина" заинтересована в услугах левого защитника "Пари НН" Матео Стаматова. Сообщается, что стороны уже начали переговоры.
25-летний болгарин перебрался в стан нижегородцев летом прошлого года из "Оренбурга" в качестве свободного агента. За "Пари НН" футболист провел 28 матчей и отметился одним голевым ассистом. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Стаматова в 700 тысяч евро.
Источник: Legalbet
Защитник "Пари НН" Стаматов может перейти в "Родину"
"Родина" проявляет интерес к игроку "Пари НН" Матео Стаматову.
Фото: Чемпионат.com