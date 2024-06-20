"Мы договорилось с агентами, что решать будем после Евро. Никаких дверей для себя не закрываю, и, если будет хорошее предложение из России, могу его принять", - цитирует Дркушича "СЭ"
Ваня Дркушич выступает за сборную Словении на Евро-2024 - сегодня, 20-го мая, словенцы сыграли вничью с Сербией во втором туре чемпионата Европы со счётом 1:1. В прошедшем сезоне защитник провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, что команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела из РПЛ в Первую лигу.
Защитник "Сочи" Дркушич: решение по карьере буду принимать после Евро, могу и в России остаться
Защитник сборной Словении и "Сочи" Ваня Дркушич высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"