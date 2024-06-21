Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу перспектив вратаря в ближайшие годы, а также удивился заплаченной за него парижанами трансферной стоимости.
"Удивительно, что Сафонова продали за 20 миллионов евро. Потому что цена завышена. Просто какие-то нелепые деньги со стороны "ПСЖ", сумма просто необъяснима. В Европе достаточно вратарей не хуже Сафонова за такие деньги. Видимо, клуб так богат, что ему всё равно, сколько тратить. А Матвею я, конечно, желаю удачи, но боюсь что лучший вариант для него – это аренда через год или возвращение в Россию, но в "Зенит", — цитирует Созина "Чемпионат".
О переходе Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ" было официально объявлено 14 июня. Его контракт с парижанами заключён до конца сезона-2028/29. По информации СМИ, французский клуб заплатил за российского вратаря 20 миллионов евро.
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". За основную команду "быков" вратарь за 7 лет сыграл 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей.
Созин - о переходе Сафонова: нелепые деньги со стороны "ПСЖ", сумма просто необъяснима
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился своим мнением о трансфере Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"