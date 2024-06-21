По информации источника, клубы договорятся о переходе в ближайшее время, сочинский клуб активировал опцию выкупа форварда. Сумма трансфера не сообщается. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.
В прошлом сезоне Руслан Барт провел за основу "Акрона" 10 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Напомним, тольяттинский "Акрон" впервые в истории вышел в Российскую Премьер-Лигу. В Первой лиге команда заняла третье место и заслужила играть в переходных матчах за право выступать в РПЛ. В стыках "Акрон" в двухматчевом противостоянии одолел екатеринбургский "Урал" (3:2 по сумме двух встреч). "Сочи" в прошедшем розыгрыше чемпионата России занял последнее место и вылетел в Первую лигу.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: "Акрон" расстанется с 18-летним форвардом Русланом Бартом
Тольяттинский "Акрон" продаст своего 18-летнего нападающего Руслана Барта в "Сочи".
Фото: ФК "Акрон"