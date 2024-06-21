По информации источника, защитник "Краснодара" Сергей Волков прошёл медосмотр для перехода в петербургский "Зенит" - игрок подпишет контракт с клубом на пять лет, сумма трансфера составит семь миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что Сергея Волкова исключили из состава "Краснодара", так как игрок в ультимативной форме требовал трансфер в "Зенит" и отказывался играть за южан. В завершившемся сезоне защитник провёл за "быков" во всех турнирах 29 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстала от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Источник: Sport24.
Sport24: защитник "Краснодара" Волков успешно прошёл медосмотр для перехода в "Зенит"
Защитник "Краснодара" Сергей Волков в ближайшее время станет игроком петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"