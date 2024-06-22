Известный белорусский агент Николай Шпилевский рассказал, что "Арис" отказался отпустить его сына, Алексея, в "Динамо". Ранее сообщалось, что московский клуб был заинтересован в назначении 36-летнего специалиста на пост главного тренера команды.
"Контракт с "Арисом" однозначно не давал никакой возможности осуществить трансфер в "Динамо". У Леши там своя миссия, он хочет забрать на Кипре все титулы", - цитирует Николая Шпилевского "РБ Спорт".
Алексей Шпилевский был назначен главным тренером "Ариса" в феврале 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/23 клуб выиграл чемпионат Кипра.
По информации СМИ, московское "Динамо" проявляло интерес к Алексею Шпилевскому в мае-июне 2023 г. Но в итоге москвичи достигли договорённости с Марцелом Личкой.
Николай Шпилевский: возможности для трансфера Алексея в "Динамо" не было
Николай Шпилевский, отец главного тренера "Ариса" Алексея Шпилевского, сообщил, почему его сын не возглавил московское "Динамо"
Фото: ФК "Арис"