Максим Деменко считает, что Миранчук, если уйдет из "Локомотива", сможет найти себе новый клуб в чемпионате России. Тем не менее, бывший полузащитник "Зенита" пожелал футболисту, его агенту и руководству "железнодорожников" договориться между собой.
"Агентские темы всегда довольно скользкие. Переговоры на то и переговоры, что можно и не договориться. Не хочется, чтобы после диалога с "Локомотивом" Антон остался без клуба, ведь там на него рассчитывают", — цитирует Деменко "РБ Спорт".
Контракт Антона Миранчука с "Локомотивом" действует до 30 июня 2024 года. О продлении соглашения стороны не договорились из-за разногласий по поводу размера заработной платы. Сам футболист, по сообщениям СМИ, хочет перейти в европейский клуб.
Деменко высказался о перспективах Антона Миранчука после ухода из "Локомотива"
Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился своим мнением о ситуации с Антоном Миранчуком и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"