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Генеральный директор "Рубина" - о возможном переходе Помазуна в казанский клуб: по нему вообще не стоит вопрос

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Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался по поводу слухов о переходе в казанский клуб российского вратаря Ильи Помазуна.
Фото: "СЭ"
"По Помазуну вообще не стоит вопрос", - цитирует слова гендиректора "Матч ТВ". Также он добавил, что "ни один клуб сейчас не может сказать, что трансферная кампания завершена", и не исключил вариант того, что на вратарскую позицию может быть приобретение. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Илья Помазун близок к арендному соглашению с "Рубином".

Напомним, что ранее клуб официально объявил о переходе вратаря "Пари НН" Артура Нигматуллина. Стороны подписали контракт на 2 года.

В чемпионате России-23/24 "Рубин" занял итоговое 8 место, набрав 42 очка в 30 матчах.

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