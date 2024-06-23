"Моё мнение, что Гарре усилил бы "Спартак". Но сейчас увидят, что Мостовой одобрил, и решат, что надо брать. Но если серьёзно, то вызывает сомнения, что у него были травмы. Но если всё срастётся, то это усиление для "Спартака", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня, 23-го июня, в СМИ появилась информация, что нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре был предложен московскому "Спартаку". В завершившемся сезоне нападающий провёл за самарский клуб во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счёт девять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что Гарре может перейти в "Краснодар".
По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата - самарцы набрали 41 очко в 30-ти встречах.
Мостовой: сейчас в "Спартаке" увидят, что Мостовой одобрил Гарре, и решат, что надо брать
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Бенхамина Гарре из "Крыльев Советов" в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"