"Мы сейчас с "Родиной" дискутируем по поводу возможного перехода Леона. Думаю, что это будет полноценный трансфер. У Леона остается год контракта с "Рубином". Будем договариваться о полноценном переходе", — цитирует Голяна "Матч ТВ".
Леон Мусаев является воспитанником петербургского "Зенита". В январе 2021 года полузащитник перешёл в казанский "Рубин". Вторую половину сезона-2023/24 Мусаев на правах аренды провёл в клубе Первой лиги - краснодарской "Кубани".
"Родина" завершила прошлый сезон на пятом месте Первой лиги. В июне новым главным тренером московского клуба был назначен Владимир Газзаев.
Агент Леона Мусаева раскрыл детали возможного перехода своего клиента в "Родину"
Агент полузащитника "Рубина" Леона Мусаева Василий Голяна поведал о переговорах по поводу предстоящего перехода футболиста в "Родину".
Фото: "РИА Новости"