"Я не думаю, что Соболев уйдет. Ему надо предложить серьезные деньги. В "Зените" есть футболисты, которые играют на его позиции. Если он хочет на лавку с деньгами — это другой вопрос", - цитирует слова Шавло "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит".
В составе московского "Спартака" российский нападающий провел 139 матчей во всех турнирах, забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи. Ранее он выступал за такие клубы как красноярский "Енисей", самарские "Крылья Советов" и "Томь".
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 7,5 млн евро.
Шавло - о переходе Соболева в "Зенит": не думаю, что он перейдет
Бывший советский полузащитник, экс-игрок московского "Спартака", Сергей Шавло высказался по поводу возможного перехода Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: "СЭ"