- К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждёт решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно. Мы на связи с Квинси, с его адвокатами. Готовы ли продлить контракт в случае возвращения Квинси? Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше, - передаёт слова Малышева "РБ Спорт".
32-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес в феврале 2024 года не смог вернуться из Объединённых Арабских Эмиратов в Российскую Федерацию вместе с командой после прохождения зимних межсезонных сборов. Футболист был арестован властями ОАЭ и некоторое время находился в тюремном заключении.
В настоящее время Промес отпущен под залог без права выезда за территорию ОАЭ, ему может грозить экстрадиция в Нидерланды, где он приговорён к 7,5 года лишения свободы по обвинениям в участии в организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ и в нападении на своего кузена с применением холодного оружия.
Гендиректор "Спартака" Малышев: Промес отпущен под залог и ждёт решения суда
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о ситуации с голландским вингером Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"