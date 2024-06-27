- Пришёл, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах игры и чтобы завоёвывать трофеи с этим клубом. Про прошлый сезон прекрасно помню. Решение было непростое, сначала обо всём долго думал. Всю карьеру провел в "Краснодаре", и я благодарен этому клубу. Считаю, что смогу сыграть на родной позиции, но ещё могу выйти на роли левого и правого вингера, - передаёт слова Волкова Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал петербургского "Зенита" объявил о переходе из "Краснодара" 21-летнего правого защитника Сергея Волкова. По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за игрока составляет 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне на счету Волкова 29 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах и 3 результативных передачи.
Волков является воспитанником клубной академии "Краснодара" и всю свою предыдущую карьеру провёл в системе "быков".
Сергей Волков: пришёл в "Зенит", чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах игры и завоёвывать трофеи
Правый защитник Сергей Волков прокомментировал свой переход из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"