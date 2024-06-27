- Карьера Георгия идёт к закату? Конечно. И если Дзюба - личность, которая привлекает к себе внимание медиа, то Джикию не знаю, кто сейчас возьмёт. Хотя определённые команды могут и взять, но за небольшие деньги. Может быть, ему пойти на тренерские курсы, если он хочет продолжить карьеру в футбольной сфере. Может быть, футбольным функционером. Я понимаю, что он, безусловно, ещё может играть, но не думаю, что топ-пять команд его подпишут, а в остальных командах зарплаты достаточно маленькие. Не знаю, согласится ли он на это, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
Ранее стало официально известно, что руководство московского "Спартака" не планирует продлевать истекающий контракт с 30-летним центральным защитником и экс-капитаном красно-белых Георгием Джикией. В прошедшем сезоне Джикия утратил место в основном составе столичного клуба в период работы с ним испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. На счету Георгия по итогам сезона 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Также было официально объявлено о расставании московского "Локомотива" по истечении срока действия контрактас 35-летним нападающим Артёмом Дзюбой.
Селюк: если Дзюба привлекает к себе внимание медиа, то Джикию не знаю, кто сейчас возьмёт
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о карьерных перспективах центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: РПЛ