"Вопрос заключается в том, какая команда строится: на долгий срок или на краткосрочные успехи? Я бы не советовал "Спартаку" подписывать такого игрока, и я бы этого не делал. В этом трансфере нет никакой перспективы", - сказал Барбоза.
В прошедшем сезоне Виллиан Жозе сыграл за "Бетис" 43 матча в Ла Лиги, забил 14 голов и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 5 миллионов евро, контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее в СМИ сообщали, что красно-белые согласовали условия контракта с нападающим, однако генеральный директор московского клуба Олег Малышев опроверг эту информацию, но отметил, что 32-летний игрок находится в шорт-листе.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Барбоза: я бы не советовал "Спартаку" подписывать форварда "Бетиса" Жозе
Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал вероятный трансфер 32-летнего нападающего "Бетиса" Виллиана Жозе в московский "Спартак".
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