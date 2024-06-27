"В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом, наверное. "Зенит" уже всё-таки поднадоел. Хочется увидеть новую команду на первом месте. Это самая главная интрига в РПЛ", - сказал Кечинов.
В сезоне 2023-24 чемпионом в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", набрав 57 очков. В отличие от предыдущих сезонов, в которых сине-бело-голубые выигрывали РПЛ досрочно, в этот раз судьба чемпионского титула решалась в последнем 30-м туре. В решающей игре петербуржцы одержали волевую победу над "Ростовом" (2:1). Серебряные медали достались "Краснодару", третье место заняло московское "Динамо". Команды набрали по 56 очков и отстали от первого места на один балл.
Источник: "Чемпионат"
Кечинов: кто-то другой должен стать чемпионом. "Зенит" уже всё-таки поднадоел
Бывший футболист Валерий Кечинов высказался по поводу интриги в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"