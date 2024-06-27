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Агент: сомневаюсь, что Джикия продолжит карьеру в России. Придет время - мы все расскажем

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Агент экс-защитника "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался о карьерных перспективах своего клиента.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придет время - мы все расскажем", - заявил Шпинев.

В минувшем сезоне экс-защитник сборной России защищал цвета московского "Спартака". Контракт Джикии с красно-белыми продлен не был, после чего капитан покинул клуб в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что услуги игрока были предложены нескольким московским клубам.

Интерес к Джикии также приписывали "Ростову". Ранее агент игрока заявлял, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Источник: "РБ Спорт"

Вадим Шпинев Георгий Джикия Спартак Российские трансферы
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