"Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придет время - мы все расскажем", - заявил Шпинев.
В минувшем сезоне экс-защитник сборной России защищал цвета московского "Спартака". Контракт Джикии с красно-белыми продлен не был, после чего капитан покинул клуб в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что услуги игрока были предложены нескольким московским клубам.
Интерес к Джикии также приписывали "Ростову". Ранее агент игрока заявлял, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: сомневаюсь, что Джикия продолжит карьеру в России. Придет время - мы все расскажем
Агент экс-защитника "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался о карьерных перспективах своего клиента.
Фото: официальный сайт "Спартака"