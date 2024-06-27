"Локомотив" заинтересован в трансфере форварда "Шальке" Кенана Карамана

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Нападающий "Шальке" Кенан Караман может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: Imago
"Мы общаемся с "Локомотивом" по переходу Кенана", - цитирует представителей агентства EMG Mundial Sport24.

Кенан Караман выступает за "Шальке" с лета 2022-го года. Из "Бешикташа" в немецкий клуб он перешел в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что гензелькирхенцы готовы расстаться с футболистом, но планируют выручить с его продажи 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кенан Караман принял участие в 29-ти матчах второй Бундеслиги. На его счету 13+9 по системе гол+пас. Контракт турецкого форварда с "Шальке" истекает летом следующего года.

Ранее Transfer Nabzi сообщил, что, помимо российского клуба, к Караману проявляет интерес турецкий «Трабзонспор». «Шальке» просит за своего игрока около 3 миллионов евро.

В минувшем сезоне Караман, имеющий турецкое и немецкое гражданство, забил 13 голов во Второй Бундеслиге.

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