"Уход Классена - это приобретение для "Спартака", а не потеря. Над ними же все потешались, когда "Ростов" думал покупать игрока за 150 тысяч евро или нет. А "Спартак" в итоге купил дороже в десять раз, за полтора миллиона. Сам Классен играл лишь на 150 тысяч. В этом смысле "Спартак" еще и в плюсе остался, когда избавился от игрока. Да, клуб потерял деньги, избавившись от него, но с ними это постоянно происходит. Но "Спартаку" теперь не надо платить зарплату бесполезному человеку", - сказал Червиченко.
Красно-белые приобрели Леона Классена в начале 2022 года, заплатив австрийскому "Тиролю" 900 тысяч евро. Сейчас, по данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего игрока составляет 500 тысяч евро. Классен родился в Германии, но имеет русские корни, его контракт с клубом был рассчитан до лета 2025 года. 27 июня стало известно, что красно-белые расторгли соглашение с защитником. В прошедшем сезоне Леон провел за спартаковцев всего пять матчей, а за все время пребывания в клубе принял участие в 32 играх, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Классен начинал свою карьеру в третьем дивизионе Германии в команде "Мюнхен-1860".
Ранее Червиченко заявлял, что покупка Леона Классена изначально была непродуманной, но красно-белым понадобилось два с половиной года, чтобы это понять. Бывший футболист "Спартака" Андрей Ещенко, комментируя расторжение контракта с защитником, рассказал, что в клубе надеялись, что игрок будет прогрессировать, но ожидания не оправдались.
Источник: Metaratings
Червиченко: уход Классена - это приобретение для "Спартака", а не потеря
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал уход защитника Леона Классона из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"