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Камоцци: не знаю, почему Соболев хочет покинуть "Спартак". Для "Зенита" это хорошая сделка

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Футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе нападающего Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Я не знаю, почему Саша хочет покинуть "Спартак". Для "Зенита" это хорошая сделка, для "Спартака" - очень плохая. Соболев - классный футболист", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что Александр Соболев проявляет недовольство в связи с тем. что переговоры между "Спартаком" и "Зенитом" продвигаются медленно. По данным СМИ, форвард токсично ведет себя в коллективе и халатно относится к тренировкам "красно-белых".

Сообщается, что "Зенит" готов заплатить московскому "Спартаку" за переход форварда 20 миллионов евро. Самому игроку предлагается контракт с окладом 3.6 миллиона евро в год. В минувшем сезоне на счету Соболева 5+6 по системе гол+пас в 27-ми матчах Премьер-лиги.

Франко Камоцци Спартак Зенит Российские трансферы Александр Соболев
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