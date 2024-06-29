"Все, что говорит Хвича — правда, с его стороны. Он чувствовал себя брошенным ребенком. Маленького пацана привезли в большую страну, ему одиноко. Не думаю, что Хвича хотел кого-то в России обидеть, он говорит о своих впечатлениях в тот момент. Может быть, нет худа без добра — условия, в которых он оказался, и вывели его на уровень. Не с пацанами по барам бегал, а тренировался, работал", — цитирует Червиченко "РБ Спорт".
В июне в СМИ появились высказывания грузинского футболиста по поводу времени его пребывания в стане московского "Локомотива". В состав "железнодорожников" форвард перешёл из чемпионата Грузии в феврале 2019 года и провёл за них полсезона, сыграв 10 матчей и забив 1 гол. Нападающий пожаловался на одиночество, отсутствие света на базе, находящейся в глухом лесу, и гулляющих рядом с ней собак.
Червиченко: все, что говорит Хвича о России — правда. С его стороны
Российский бизнесмен и футбольный функционер Андрей Червиченко прокомментировал интервью Хвичи Кварацхелии об условиях жизни в московском "Локомотиве".
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