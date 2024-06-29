Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Швейцария
2 - 0 2 0
Италия2 тайм
Германия
22:00
ДанияНе начат

Червиченко: все, что говорит Хвича о России — правда. С его стороны

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский бизнесмен и футбольный функционер Андрей Червиченко прокомментировал интервью Хвичи Кварацхелии об условиях жизни в московском "Локомотиве".
Фото: Getty Images
"Все, что говорит Хвича — правда, с его стороны. Он чувствовал себя брошенным ребенком. Маленького пацана привезли в большую страну, ему одиноко. Не думаю, что Хвича хотел кого-то в России обидеть, он говорит о своих впечатлениях в тот момент. Может быть, нет худа без добра — условия, в которых он оказался, и вывели его на уровень. Не с пацанами по барам бегал, а тренировался, работал", — цитирует Червиченко "РБ Спорт".

В июне в СМИ появились высказывания грузинского футболиста по поводу времени его пребывания в стане московского "Локомотива". В состав "железнодорожников" форвард перешёл из чемпионата Грузии в феврале 2019 года и провёл за них полсезона, сыграв 10 матчей и забив 1 гол. Нападающий пожаловался на одиночество, отсутствие света на базе, находящейся в глухом лесу, и гулляющих рядом с ней собак.

Андрей Червиченко Хвича Кварацхелия Локомотив Сборная Грузии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится