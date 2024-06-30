"Что касается Лоуренса, то возможен вариант с переходом в махачкалинское "Динамо". Будем надеяться, что все будет нормально", - сказал Селюк.
Последние два сезона 23-летний нигерийский полузащитник провел в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк". Ранее он играл в подмосковных "Химках", "Тамбове" и в команде "Олимп-Долгопрудный". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро, действующее соглашение Лоуренса с турецком клубом рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Sport24
Агент Селюк: экс-полузащитник "Химок" Николас Лоуренс может перейти в "Динамо" из Махачкалы
Футбольный агент Дмитрий Селюк допустил возможность перехода бывшего нигерийского полузащитника "Химок" Николаса Лоуренса в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Химки"