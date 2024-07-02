"Евро даёт нам не так много хороших матчей с забитыми голами, а сегодняшняя игра "Зенита" с "Сочи" порадовала болельщиков большим количеством забитых мячей. Это наш первый матч после паузы. Понятно, что ребятам физически тяжело. Нужно посмотреть, как идёт набор формы, как ребята взаимодействуют друг с другом, посмотреть на наших новичков", - сказал Семак.
Сегодня, 2 июля, "Зенит" разгромил "Сочи" со счетом 5:2 в домашнем матче Летнего кубка. В составе сине-бело-голубых дублем отличился колумбийский форвард Матео Кассьерра, еще три гола забили Андрей Мостовой, Александр Ещенко и Густаво Мантуан. В победной игре приняли участие новички команды: Максим Глушенков, Сергей Волков и Юрий Горшков.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля, в первом туре действующий чемпион России встретится с "Крыльями Советов" в Самаре.
Источник: "Чемпионат"
Семак: Евро даёт нам не так много матчей с забитыми голами, а "Зенит" с "Сочи" порадовали болельщиков
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч Летнего кубка между "Зенитом" и "Сочи" (5:2), отметив большое количество забитых голов.
Фото: ФК "Зенит"