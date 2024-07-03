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"РБ Спорт": "Пари НН" подпишет Огнена Ожеговича

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Бывший нападающий греческой "Кифисии" Огнен Ожегович перейдет в клуб РПЛ "Пари НН".
Фото: ФК "Арсенал" (Тула)
Как сообщает источник, стороны близки к заключению контракта. Сербский нападающий перейдет в нижегородский клуб на правах свободного агента.

Минувший сезон Огнен Ожегович провел в клубе 2-й греческой лиги "Кифисии", в составе которой провел 31 матч, забил 16 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее нападающий выступал за такие клубы как тульский "Арсенал", "Партизан" и "Црвена Звезда". За национальную сборную Сербии футболист сыграл 1 матч в своей карьере.

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt суммой в 600 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"

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