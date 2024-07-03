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Агент Стоцкого рассказал, что "Пари НН" обещал продлить контракт с игроком

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Олег Еремин, футбольный агент игрока "Пари НН" Дмитрия Стоцкого, рассказал о вероятном будущем своего клиента.
Фото: "Пари НН"
"Мы ждем продолжения. Думаю, что в ближайшее время нижегородцы вернутся к нам с предложением о продлении", - цитирует слова агента "СЭ".

На данный момент футболист официально находится без клуба. В сезоне-2023/24 Дмитрий Стоцкий провел 27 матчей за "Пари НН" в официальных турнирах и отметился 2 забитыми голами. Ранее он выступал за такие клубы как "Краснодар", "Уфа" и калининградская "Балтика".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 300 тысяч евро.

Российские трансферы Дмитрий Стоцкий Пари НН
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