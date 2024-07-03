"Мы ждем продолжения. Думаю, что в ближайшее время нижегородцы вернутся к нам с предложением о продлении", - цитирует слова агента "СЭ".
На данный момент футболист официально находится без клуба. В сезоне-2023/24 Дмитрий Стоцкий провел 27 матчей за "Пари НН" в официальных турнирах и отметился 2 забитыми голами. Ранее он выступал за такие клубы как "Краснодар", "Уфа" и калининградская "Балтика".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 300 тысяч евро.
Агент Стоцкого рассказал, что "Пари НН" обещал продлить контракт с игроком
Олег Еремин, футбольный агент игрока "Пари НН" Дмитрия Стоцкого, рассказал о вероятном будущем своего клиента.
Фото: "Пари НН"