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Председатель совета директоров "Динамо": мы планируем точечно усиливаться

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о том, что клуб планирует приобретения в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Динамо"
"Хочется напомнить, что в прошлом сезоне мы провели масштабную трансферную кампанию. Будем точечно усиливать некоторые позиции", - цитирует слова Гафина "РБ Спорт".

Напомним, что ранее "динамовцы" подписали российского вратаря Андрея Лунева по схеме "2+1" с зарплатой 1,2 млн евро в год.

В чемпионате России-23/24 "Динамо" заняло 3 место. "Серебро" завоевал "Краснодар", а чемпионом страны в 6 раз стал петербургский "Зенит",

Старт следующего сезона запланирован на 20 июля. В 1-м туре московское "Динамо" примет на своем поле воронежский "Факел". Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

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