"Хочется напомнить, что в прошлом сезоне мы провели масштабную трансферную кампанию. Будем точечно усиливать некоторые позиции", - цитирует слова Гафина "РБ Спорт".
Напомним, что ранее "динамовцы" подписали российского вратаря Андрея Лунева по схеме "2+1" с зарплатой 1,2 млн евро в год.
В чемпионате России-23/24 "Динамо" заняло 3 место. "Серебро" завоевал "Краснодар", а чемпионом страны в 6 раз стал петербургский "Зенит",
Старт следующего сезона запланирован на 20 июля. В 1-м туре московское "Динамо" примет на своем поле воронежский "Факел". Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Председатель совета директоров "Динамо": мы планируем точечно усиливаться
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о том, что клуб планирует приобретения в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Динамо"