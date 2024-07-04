"Мы рады, что Угальде будет работать со Станковичем. Это специалист с хорошей тренерской мыслью. Манфред знает многое о Станковиче. Ему не терпится вернуться в расположение клуба. Надеюсь, что процесс адаптации уже позади", - цитирует Морсинка "СЭ".
Нападающий Манфред Угальде перешёл в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Форвард провёл за красно-белых во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, игрок заключил контракт с клубом до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Красно-белые уступили на выезде калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1. Обладателем Кубка страны стал петербургский "Зенит", одержавший победу над балтийцами в Суперфинале со счётом 2:1. Новым главным тренером команды был назначен Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
Агент нападающего "Спартака" Манфреда Угальде высказался о Деяне Станковиче
Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего "Спартака" Манфреда Угальде, высказался о главном тренер команды Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"