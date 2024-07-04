"Зенит" правильно делает, что всех скупает. Они сделают всё, чтобы обогнать "Спартак". Теперь "Спартаку" нужно шевелиться и думать, что дальше будет. "Спартак" выиграл чемпионство девять раз, "Зенит" сейчас выиграет десять - и будет легендой. Если есть возможность, почему всех не скупать?", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова и защитника "Краснодара" Сергея Волкова, а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. Сообщалось, что сине-бело-голубые заинтересованы в трансфере полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша - турецкий клуб хочет получить за переход игрока 18 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду - в заключительном туре сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1. Также петербургский клуб стал обладателем Кубка России - в Суперфинале турнира команда одержала победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Канчельскис: "Зенит" правильно делает, что всех скупает - выиграет десять чемпионств и будет легендой
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" высказался о трансферной политике петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"