"Ювентус" - большая команда, надо много работать, чтобы там играть, в ЦСКА очень много талантливых игроков - мне очень понравился Файзуллаев. Не сомневаюсь, что у него большое будущее. И Федор Чалов может в будущем перейти в "Ювентус". Думаю, шансы велики, что это может произойти", - цитирует Красича "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Фёдор Чалов провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 41 матч и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Ранее форвард заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в европейском клубе.
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. Руководство "армейцев" отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова - его место занял Марко Николич, ранее возглавлявший "Локомотив".
Красич: Федор Чалов может в будущем перейти в "Ювентус" - шансы велики
Экс-игрок ЦСКА Милош Красич высказался о форварде Фёдоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА