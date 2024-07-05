По информации источника, полузащитник грозненского "Ахмата" ведёт переговоры с софийским ЦСКА о переходе полузащитника Марселино Кареасо.
В завершившемся сезоне Марселино Кареасо провёл за софийский ЦСКА во всех турнирах 37 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
По итогам сезона-2023/2024 грозненский "Ахмат" занял десятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 35 очков.
Источник: Metaratings.
Источник: "Ахмат" ведёт переговоры с софийским ЦСКА о переходе полузащитника Кареасо
Грозненский "Ахмат" может подписать полузащитника софийского ЦСКА Марселино Кареасо.
Фото: GETTY IMAGES