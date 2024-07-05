Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
19:00
ГерманияНе начат
Португалия
22:00
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Црвена Звезда
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Актобе
1 - 0 1 0
Спартак1 тайм
Зенит
19:30
ТальересНе начат

Источник: "Ахмат" ведёт переговоры с софийским ЦСКА о переходе полузащитника Кареасо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Грозненский "Ахмат" может подписать полузащитника софийского ЦСКА Марселино Кареасо.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, полузащитник грозненского "Ахмата" ведёт переговоры с софийским ЦСКА о переходе полузащитника Марселино Кареасо.

В завершившемся сезоне Марселино Кареасо провёл за софийский ЦСКА во всех турнирах 37 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

По итогам сезона-2023/2024 грозненский "Ахмат" занял десятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 35 очков.

Источник: Metaratings.

Ахмат ЦСКА София Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится