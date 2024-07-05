"Костя не поедет лишь бы уехать. Все эти разговоры давят на игрока. У Кости сейчас главное - семья и новый сезон с "Динамо", - цитирует Сафонова "СЭ".
В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий интересен мадридскому "Атлетико" и португальской "Бенфике".
Агент: Тюкавин не поедет лишь бы уехать, для него сейчас главное - семья и "Динамо"
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"