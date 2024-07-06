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Агент: если поступит хорошее предложение, то Кравцов может уйти из "Сочи"

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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова, рассказал, при каких условиях игрок может покинуть клуб, вылетевший из РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"У него действующий контракт с "Сочи". Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти. Готов ли Кирилл играть в первой лиге? Пока он в "Сочи" — да", - приводит слова агента "Спорт День за Днем".

Опорный полузащитник Кирилл Кравцов перешел в "Сочи" из "Зенита" летом 2022 года. Его контракт с "барсами" истекает 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел за сочинцев 29 матчей и отличился четырьмя забитыми мячами.

Напомним, в прошедшем сезоне "Сочи" финишировал на последнем месте в российской Премьер-лиге и вылетел в Первую лигу.

Кирилл Кравцов Сочи
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