"У него действующий контракт с "Сочи". Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти. Готов ли Кирилл играть в первой лиге? Пока он в "Сочи" — да", - приводит слова агента "Спорт День за Днем".
Опорный полузащитник Кирилл Кравцов перешел в "Сочи" из "Зенита" летом 2022 года. Его контракт с "барсами" истекает 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел за сочинцев 29 матчей и отличился четырьмя забитыми мячами.
Напомним, в прошедшем сезоне "Сочи" финишировал на последнем месте в российской Премьер-лиге и вылетел в Первую лигу.
Агент: если поступит хорошее предложение, то Кравцов может уйти из "Сочи"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова, рассказал, при каких условиях игрок может покинуть клуб, вылетевший из РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"