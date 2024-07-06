- Не вижу логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, нужно привезти хоть кого, а там будет видно. Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив десятки миллионов евро.
В прошлом сезоне состав московского "Спартака" пополнил нападающий Тео Бонгонда, вингер Хесус Медина, защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич, форвард Манфред Угальде. В текущее летнее трансферное окно красно-белые подписали контракт с бразильским нападающим "Бетиса" Виллианом Жозе. Также сообщалось, что столичный клуб согласовал условия контракта с хавбеком аргентинского "Ривер Плейта" Эсекьелем Барко.
Источник: Metaratings
Салихова - о трансферной компании "Спартака": не вижу логики в этих сумбурных покупках
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала трансферную политику московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"