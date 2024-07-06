Как сообщает источник, футбольный агент малийского игрока Секу Койта подтвердил переговоры с ЦСКА по поводу перехода своего клиента в московский клуб. Детали трансфера не уточняются.
В данный момент футболист является свободным агентом. Последним клубом Секу Койта был "Ред Булл Зальцбург", в составе которого малийский форвард провел 106 матчей в официальных матчах, отметился 43 голами и 21 голевой передачей. Ранее в австрийском чемпионате выступал за такие команды как "Лиферинг" и "Вольфсбергер".
В составе национальной сборной Мали Койта сыграл в 29 матчах и забил 4 мяча.
Источник: Sport24
Sport24: ЦСКА ведет переговоры с Секу Койта
Мамаду Койта, брат и футбольный агент Секу Койта, подтвердил переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера.
Фото: ФК "Ред Булл Зальцбург"