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Sport24: ЦСКА ведет переговоры с Секу Койта

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Мамаду Койта, брат и футбольный агент Секу Койта, подтвердил переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера.
Фото: ФК "Ред Булл Зальцбург"
Как сообщает источник, футбольный агент малийского игрока Секу Койта подтвердил переговоры с ЦСКА по поводу перехода своего клиента в московский клуб. Детали трансфера не уточняются.

В данный момент футболист является свободным агентом. Последним клубом Секу Койта был "Ред Булл Зальцбург", в составе которого малийский форвард провел 106 матчей в официальных матчах, отметился 43 голами и 21 голевой передачей. Ранее в австрийском чемпионате выступал за такие команды как "Лиферинг" и "Вольфсбергер".

В составе национальной сборной Мали Койта сыграл в 29 матчах и забил 4 мяча.

Источник: Sport24

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