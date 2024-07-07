"Многие клубы РПЛ следят за Сако. Но мы пока не получали официального предложения", - цитирует представителя агентства "СЭ".
Напомним, ранее инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов подтвердил, что клуб ведет переговоры с правым крайним защитником "Монпелье" Фалайе Сако. В минувшем сезоне футболист провел 19 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего малийца в 4 миллиона евро.
Агенты защитника "Монпелье" Сако: мы пока не получали официального предложения от "Химок"
В агентстве Sferico Sports, работающем с защитником "Монпелье" Фалайе Сако, прокомментировали возможный переход игрока в "Химки".
Фото: Global Look Press