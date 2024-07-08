"Мы с Секу сейчас находимся в Москве. Мы очень продвинулись по переговорам. В течение недели Секу пройдет медосмотр", - цитирует брата футболиста Мамаду Койта Sport24.
В прошлом сезоне Секу Койта выступал за австрийский "РБ Зальцбург", нападающий провёл во всех турнирах 24 матча и отличился восьмью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, на данный момент нападающий является свободным агентом. Также на счету Койта 29 матчей в составе сборной Мали и 4 забитых гола.
Нападающий сборной Мали Койта на этой неделе пройдёт медобследование для перехода в ЦСКА
Малийский нападающий Секу Койта в ближайшее время перейдёт в московский ЦСКА.
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