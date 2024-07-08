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Карпов: форвард Секу Койта успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА

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Малийский нападающий Секу Койта успешно прошел медицинский осмотр для перехода в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Ред Булл Зальцбург"
Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его информации с 24-летним форвардом заключат контракт сроком на три года.

В прошлом сезоне Секу Койта выступал за австрийский "РБ Зальцбург", нападающий провёл во всех турнирах 24 матча и отличился восьмью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В конце сезона 2023-24 малиец стал свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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