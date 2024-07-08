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Журналист Карпов: Дзюба может перейти в "Химки"

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Артем Дзюба обсуждал свой возможный переход с инвестором "Химок" Туфаном Садыговым.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, Артем Дзюба хочет получать в "Химках" 7 млн рублей в месяц, что не устраивает подмосковную команду. Также может повлиять и то, что нападение "Химок" полностью укомплектовано.

Последним клубом российского нападающего стал "Локомотив", в составе которого он провел 39 матчей, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач. Ранее Дзюба выступал за такие клубы как тульский "Арсенал", петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Ростов" и "Томь".

Трансферная стоимость форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Артем Дзюба Иван Карпов Химки Российские трансферы
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