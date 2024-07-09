"За "Спартак" болела вся Россия, когда играли в Лиге чемпионов Титов, Аленичев, Тихонов, Онопко. Сейчас "Спартак" остается народной командой, но есть много других хороших команд. Популярность, мне кажется, уже искусственно поддерживается. Все команды говорят, что они народные, все болеют за разные клубы уже - тем более, когда нет еврокубков", - предположил Колодин.
В минувшем сезоне московский "Спартак" завершил сезон на 5-м месте в итоговой турнирной таблице. Красно-белые набрали 50 очков в 30-ти матчах чемпионата под руководством испанца Гильермо Абаскаля и боснийца Владимира Слишковича (после 24-го тура). Главным тренером "Спартака" в сезоне 2024/25 будет сербский тренер Деян Станкович.
В летнее трансферное окно "Спартак" в статусе свободных агентов покинули защитники Георгий Джикия, Леон Классен, полузащитники Алекс Крал, Виктор Мозес и форварды Квинси Промес и Кейта Бальде. Единственным трансфером "на вход" остается бразильский форвард Виллиан Жозе из испанского "Бетиса".
Источник: "РБ Спорт"
Колодин: популярность "Спартака" поддерживается искусственно, все команды говорят, что они народные
Экс-защитник сборной России Денис Колодин высказался о популярности московского "Спартака" и статусе "народной команды".
Фото: РИА Новости