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Жирков: "Спартак" не станет чемпионом. Победит "Зенит" благодаря бразильцам и русскому костяку

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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков назвал "Зенит" главным фаворитом на победу в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"В следующем сезоне "Спартак" не станет чемпионом. Чемпионство вновь будет за "Зенитом" благодаря бразильцам и русскому костяку", - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно "Зенит" приобрел четверых футболистов: вратаря Евгения Латышонка из "Балтики", защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также форварда Максима Глушенкова из "Локомотива".

По сообщениям СМИ, следующим новичком сине-бело-голубых станет форвард "Спартака" Александр Соболев. По данным источников, клубы близки к договоренности о трансфере за сумму 10 миллионов евро. Еще 2 миллиона "Спартак" может получить в качестве бонусов.

Юрий Жирков Зенит Спартак
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