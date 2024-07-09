"Сейчас уже это нормально, когда игроки переходят в стан принципиального соперника, те времена уже ушли, когда играли до конца карьеры. Соболев просто хочет большую зарплату и титулы, его можно понять. Это точно никакое не предательство. Болельщики, конечно, могут этого не понять, но через какое-то время все забудется", - сказал Булыкин.
По информации СМИ, "Зенит" и "Спартак" близки к договоренности по переходу 27-летнего нападающего Александра Соболева. Сообщается, что трансфер состоится в ближайшее время. Петербургский клуб, по данным прессы, заплатит за форварда 10 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 12 миллионов.
Соболев перешел в московский "Спартак" в 2020 году из самарских "Крыльев Советов". На его счету 139 матчей за красных-белых, 52 забитых мяча и 32 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил десять голов и сделал девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин - о переходе Соболева в "Зенит": он просто хочет большую зарплату и титулы, его можно понять
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход нападающего "Спартака" Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"