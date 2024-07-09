По информации источника, в эту сумму не входят выплаты агентам, а также бонус. Уточняется, что зарплата 27-летнего форварда в петербургском клубе составит около двух миллионов евро в год. Но с учетом премий за достижения определенных результатов размер может быть больше.
Источник отмечает, если приплюсовать к окладу подписной бонус и разбить его в равных долях по годам, в среднем за сезон Соболев будет получать в Санкт-Петербурге больше, чем в московском клубе.
Ранее в СМИ писали о том, что подписание рослого нападающего обойдется "Зениту" в 10 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 12 миллионов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Соболев перешел в московский "Спартак" в 2020 году из самарских "Крыльев Советов", в красно-белой футболке он провел 139 матчей, в которых забил 52 гола и сделал 38 голевых передач. В прошлом сезоне на счету форварда десять забитых мячей и девять ассистов в 34 играх во всех турнирах.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Стали известны новые детали трансфера нападающего "Спартака" Соболева в "Зенит"
Трансфер нападающего "Спартака" Александра Соболева может обойтись "Зениту" в 8 миллионов евро, а зарплата игрока составит 2 миллиона евро в год.
Фото: ФК "Спартак"