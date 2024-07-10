"Он высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ. С нашей стороны не было никаких сомнений. Для него это новый вызов и, возможно, более комфортные условия для развития", - цитирует Мамедова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера перейдёт в "Химки" за 1 миллион евро. Сообщалось, что полузащитник подпишет контракт по схеме "2+1". В завершившемся сезоне Вера провёл за "Оренбург" во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 подмосковные "Химки" заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и примут участие в следующем сезоне РПЛ.
Спортдир "Химок" - о Вере: высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ
Спортивный директор "Химок" Анар Мамедов высказался о полузащитнике Лукасе Вере, который в ближайшее время перейдёт из "Оренбурга" в подмосковный клуб.
Фото: ФК "Оренбург"