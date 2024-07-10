По информации источника, московскому "Спартаку" предложили подписать голкипера Станислава Крицюка, который на данный момент является свободным агентом. Сам голкипер не против перехода в "Спартак", однако спортивный блок красно-белых отдаёт приоритет Александру Довбне.
В завершившемся сезоне Станислав Крицюк не провёл ни одного матча за португальский "Жил Висенте". Ранее голкипер выступал за "Брагу", "Краснодар", "Зенит" и "Белененсеш". На счету вратаря 56 матчей в РПЛ, 44 пропущенных мяча и 25 матчей "на ноль". Рыночная стоимость игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 30-ти встречах. Новым главным тренером команды был назначен сербский специалист Деян Станкович.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартаку" предложили подписать Крицюка, сам голкипер не против перехода
Московский "Спартак" может подписать голкипера Станислава Крицюка.
Фото: ФК "Краснодар"