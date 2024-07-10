"Нет смысла на это реагировать. Эдика Сперцяна вообще каждый день куда-то отправляют. У Джона контракт с "Краснодаром", и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к колумбийскому нападающему "Краснодара" Джону Кордобе со стороны санкт-петербургского "Зенита". Сообщалось, что "горожане" отказались вести переговоры по форварду. Контракт Кордобы с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025-го года.
В минувшем сезоне Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром своей команды в РПЛ. В 27-ми матчах чемпионата 31-летний форвард отметился 15-ю мячами. Всего на счету колумбийца 18+6 по системе гол+пас в 32-х матчах во всех турнирах.
Мусаев - об интересе "Зенита" к Кордобе: у Джона контракт с "Краснодаром", поэтому мы спокойны
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал новости о возможном трансфере нападающего Джона Кордобы в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"