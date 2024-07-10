"При правильной работе сумма призовых может расти. Сейчас эта цифра - 555 млн рублей. Когда я приходил в РПЛ, мы обсуждали данный вопрос, и голоса были восемь на восемь, то есть от ножа. Сейчас все поняли, что нужно меняться", - сказал Алаев.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля, в этот день будут сыграны матчи первого тура, 21 июля пройдут оставшиеся игры. Перед этим 14 июля состоится матч за Суперкубок России, в котором встретятся чемпион прошлого сезона петербургский "Зенит" и серебряный призёр "Краснодар".
Источник: "РБ Спорт"
Президент РПЛ Алаев назвал сумму призового фонда для клубов на сезон 2024-25
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал общую сумму призового фонда для клубов на сезон 2024-25.
Фото: РИА Новости