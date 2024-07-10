"Она была сказана в другом контексте. Вы думаете, он пришел и сказал: "Вы - импотенты"? Конечно, нет, полный бред. Так что давайте закроем эту тему", - сказал Кержаков.
Напомним, журналист Иван Карпов сообщил, что Александр Медведев после проигранной домашней игры с ЦСКА (0:1) в рамках 28-го тура РПЛ сезона 2023-24 провел жесткий разговор с футболистами, в котором назвал их импотентами. Сам Медведев в комментарии СМИ назвал распространенную после этого информацию ядовитыми слухами.
В прошедшем сезоне "Зенит" в шестой раз подряд завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков.
Источник: Sport24
Михаил Кержаков - о фразе Медведева об импотентах: она была сказана в другом контексте
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал фразу об импотентах, сказанную председателем правления петербургского клуба Александром Медведевым.
Фото: ФК "Зенит"