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Агент Баринова не исключил уход своего клиента из "Локомотива"

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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Какова вероятность, что Баринов покинет клуб летом? Такая вероятность есть каждое трансферное окно. Все может быть", - цитирует слова агента "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Баринов подтвердил интерес со стороны "Алавеса" и "Меца", отметив, что вторым он отказал, так как он "достоин большего".

В составе "Локомотива" футболист провел 215 матчей во всех турнирах, отличился 10 голами и 14 ассистами.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.

Локомотив Дмитрий Баринов Российские трансферы
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