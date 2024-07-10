"Трансферная кампания "Акрона" еще не завершена. В первую очередь будем укреплять линию нападения", - цитирует слова гендира "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/24 "Акрон" занял 3 место в Первой Лиге и вышел в стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Тольяттинский клуб одолел екатеринбургский "Урал" с общим счетом 3:2 (2:0, 1:2) и впервые в своей истории вышел в элитный футбольный дивизион. Также повышения в классе добились махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки".
В чемпионате России-24/25 "Акрон" начнет сезон в гостевом матче против "Локомотива". Встреча пройдет 20 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.
Генеральный директор "Акрона": трансферная кампания не завершена
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов высказался по поводу продолжения трансферной кампании тольяттинского клуба.
Фото: ФНЛ